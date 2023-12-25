Рекордсмена-лжеминера арестовали под Красноярском Подростка в Красноярском крае заподозрили в 350 ложных сообщениях о минировании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае задержали подростка, подозреваемого в более чем 350 ложных сообщениях об угрозах взрыва на территории РФ, передает ТАСС со ссылкой на региональное МВД. По данным полиции, житель Ермаковского района за деньги принимал заказы от третьих лиц.

В период с 2021 по 2023 год 17-летний подросток посредством IP-телефонии совершил более 350 заведомо ложных сообщений о нахождении опасных предметов в зданиях образовательных учреждений, органов государственной власти, торговых центров, объектах транспортной инфраструктуры на территории всей Российской Федерации, — сообщили в МВД.

Несовершеннолетний попал в поле зрения правоохранителей после того, как в середине декабря сообщил о минировании здания суда в поселке Шушенском. Вскоре подозреваемого задержали. При обыске у него обнаружили сим-карту, планшет, ноутбук, телефон и банковские карты.

По версии полиции, подросток принимал заказы на телефонные «минирования» через мессенджер и использовал программу для подмены голоса при звонках в различные учреждения. Против него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подростка поместили под стражу.

Ранее к двум с половиной годам лишения свободы приговорили россиянина, который в 2021 году разослал сообщения о «минировании» более 800 объектов на территории России и Белоруссии. Злоумышленника удалось задержать благодаря совместным усилиям правоохранительных органов двух стран.