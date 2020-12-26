Рекордный суточный прирост заражённых COVID-19 зафиксирован на Кубани

https://static.news.ru/photo/3d220e06-47e9-11eb-b856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рекордное число случаев заражения коронавируом выявлено за минувшие сутки в Краснодарском крае — 190 инфицированных в 26 муниципальных образованиях, сообщает оперштаб края.

При этом больше всего случаев заражения зафиксировано в Краснодаре — 56, ещё 16 — в Сочи, 15 в Тимашевском районе, 12 в Новороссийске.

С начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 26 785 человек, в том числе у 2222 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 471,9. В стационаре проходят лечение 1658 граждан, на дому — 6190, — говорится в сообщении штаба.

Самому младшему из людей, получивших 26 декабря положительный результат теста на коронавирус — 8 месяцев, старшим — 90.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 80 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В настоящее время COVID-19 подхватили 80 027 056 человек, за всё время пандемии умерли 1 753 313 человек, излечились 45 154 454.

Как писал NEWS.ru, после заражения коронавирусом за прошедшие сутки выздоровели 238 российских военнослужащих. Об этом сообщается в бюллетене Министерства обороны России.