Водохранилища Крыма впервые за 35 лет накопили рекордные объемы воды

Фото: Госкомводхоз Крыма

В наливных водохранилищах Крыма зафиксирован рекордный за последние 35 лет уровень наполненности, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации республики. При этом, по информации ведомства, техническое оснащение водораспределительной системы позволяет не просто накопить запасы воды, но и перенаправить их, в частности, в наиболее вододефицитный регион — Восточный Крым.

Как пишет издание, в настоящее время восточные районы полуострова получают воду из семи наливных водохранилищ, которые регулярно пополняются согласно сформированному графику. После перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала регион остался без днепровской воды, но благодаря инженерным, строительным и управленческим решениям сейчас происходит стабильное наполнение водохранилищ. При этом, по словам советника председателя Госкомитета Крыма по водному хозяйству и мелиорации Романа Захарова, мероприятия по водообеспечению республики и города Севастополя будет продолжаться.

Мы осуществили реконструкцию водозаборной части Фронтового водохранилища, внесли изменения в Феодосийское водохранилище, оснащаем станции новым насосным оборудованием, — рассказал Захаров.

Он высказал мнение, что после завершения СВО Крым снова будет получать днепровскую воду, и водохозяйственный комплекс региона должен быть технически подготовлен эту воду принять.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что общий ущерб Крыму от устроенной Украиной водной блокады составил около 6 трлн рублей. По его словам, украинские власти обязательно ответят за блокаду полуострова, все претензии им будут выставлены после завершения СВО.