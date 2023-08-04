Рекламу службы по контракту повесили на нижегородском похоронном бюро

В городе Кулебаки Нижегородской области на здании похоронного бюро повесили листовки с рекламой службы по контракту, сообщает издание «Подъем». Плакаты с надписями «Пора, ты нужен родине» заметили на окнах ритуального агентства. В местной администрации заявили, что объявления уже сняли.

В 9 утра плакаты сняты. Никаких плакатов на здании нет. Повесило само предприятие, — сказали в администрации.

В похоронном бюро подтвердили, что от листовок уже избавились, но при этом указали, что разместили их не по собственной воле. Ритуальщики утверждают, что инициатива исходила от администрации.

Telegram-каналу NewsNN в администрации округа также сообщили, что никаких плакатов с рекламой контрактной службы на ритуальном агентстве нет, приложив в качестве доказательства фотографию. На снимке видно, что листовки действительно пропали с окон, но точно такая же теперь висит на двери.

В апреле в полиции Краснодара опровергли сообщения о штрафе, который якобы выписали местному жителю за то, что он выбросил в урну листовку с рекламой контрактной службы. В МВД при этом не исключили, что мужчину, рассказавшего о штрафе на 40 тысяч рублей, привлекут к ответственности за недостоверную информацию.