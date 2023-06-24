Рекламу ЧВК «Вагнер» убрали с билбордов в ряде городов В Москве, Владимире и Крыму начали демонтаж рекламных баннеров ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рекламные плакаты ЧВК «Вагнер» начали снимать с билбордов в ряде российских городов, сообщает Telegram-канал Baza. В частности, рекламу частной военной компании убрали с щитов в Москве, во Владимире, а также в Крыму.

Опубликовано видео, предположительно, снятое во Владимире. На кадрах видно, как рабочие снимают с рекламного щита плакат с призывом вступать в ЧВК «Вагнер».

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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что силовики во Владимире проводят обыски в центре набора бойцов ЧВК «Вагнер». СМИ также писали об обысках в «ЧВК Вагнер Центре» в Санкт-Петербурге.

24 июня в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны Пригожина прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданского конфликта в России.

Президент РФ Владимир Путин 24 июня в своем обращении к гражданам пообещал, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута представляет смертельную угрозу для российской государственности и нации.