Река в Забайкальском крае окрасилась в необычный цвет и удивила жителей Река Унда в Забайкальском крае окрасилась в коричневый цвет

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Река Унда в Забайкальском крае окрасилась в коричневый цвет и помутнела, пишет портал «CHITA.RU». В администрации города подтвердили загрязнение водоема, который находится в Шелопугинском районе региона.

Да, река очень мутная, это подтверждаю. Мы написали заявление в природоохранную прокуратуру и в Росприроднадзор. Они вышлют специалистов и выяснят причину, — заявила глава местной администрации Маргарита Пыж.

Местные жители считают, что в загрязнении водоема могут быть виновны золотодобытчики. Как пишет портал, за прошлый год из-за них повысилась концентрация вредных веществ в 18 реках. Однако глава администрации не исключает, что у помутнения и смены цвета были естественные причины — это могло произойти после дождей.

Ранее Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы организовала проверку в связи с загрязнением реки Сетунь на западе столицы. На опубликованных в Сети кадрах видно, что в реку сливают неизвестные отходы, похожие на нефтепродукты.

Профессор факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин заявил, что рыбу, выловленную в городских водоемах, нельзя употреблять в пищу. Он отметил, что в пруды и реки могут попасть сточные воды или их испарения, в которых содержатся канцерогены. Профессор подчеркнул, что организм рыбы склонен накапливать вредные вещества.