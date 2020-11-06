Река в Кемерово окрасилась в красный цвет

https://static.news.ru/photo/5aff6a30-2017-11eb-a07e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ya_iz_kemerovo/vk.com

Вода в протекающей через Кемерово реке Искитимке приобрела неестественный красный оттенок.

Горожане также разместили множество фото и видео в соцсетях. Согласно показаниями очевидцев, аномальный окрас наблюдается на участке реки в районе парка Антошка.

Видимо если реку не хотят чистить, то реку будут уничтожать полностью. Службы, отвечающие за контроль и охрану обо всём узнают последние, — написал один из пользователей Facebook.

Кемеровская мэрия ответила автору поста в комментариях. Городские власти сообщили, что о происшествии уведомлен Роспотребнадзор. Оперативная группа управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций обследует Искитимку, чтобы выявить источник загрязнения. Об этом сообщает газета «Кузбасс».

Как передавал NEWS.ru, в конце октября река Грязная в селе Кневичи на территории Приморского края окрасилась в ярко-зелёный цвет. Причиной случившегося стал сброс безопасного для жизни и здоровья человека органического красителя.