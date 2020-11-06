Река в Кемерово окрасилась в красный цвет

Вода в протекающей через Кемерово реке Искитимке приобрела неестественный красный оттенок.
Горожане также разместили множество фото и видео в соцсетях. Согласно показаниями очевидцев, аномальный окрас наблюдается на участке реки в районе парка Антошка.
Видимо если реку не хотят чистить, то реку будут уничтожать полностью. Службы, отвечающие за контроль и охрану обо всём узнают последние, — написал один из пользователей Facebook.
Кемеровская мэрия ответила автору поста в комментариях. Городские власти сообщили, что о происшествии уведомлен Роспотребнадзор. Оперативная группа управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций обследует Искитимку, чтобы выявить источник загрязнения. Об этом
Как передавал NEWS.ru, в конце октября река Грязная в селе Кневичи на территории Приморского края окрасилась в ярко-зелёный цвет. Причиной случившегося стал сброс безопасного для жизни и здоровья человека органического красителя.