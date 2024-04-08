Река Елшанка в Оренбургской области выходит из берегов Мэр Козупица: река Елшанка в Орске начала выходить из берегов

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Река Елшанка в Орске начала выходить из берегов, заявил мэр города Василий Козупица в Telegram-канале. Он призвал жителей собирать вещи и эвакуироваться.

Елшанка в районе улицы Щорса выходит из берегов. Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район второго участка по руслу реки. <...> Уважаемые орчане, отнеситесь ответственно к ситуации, соберите необходимые вещи, документы и эвакуируйтесь в безопасное место, — написал он.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщил, что паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.

До этого указывалось, что компания «СОГАЗ», в которой была застрахована ответственность владельца разрушенной из-за паводков дамбы в городе Орске в Оренбургской области, готова к выплатам после расследования происшествия. Физическим лицам, чье имущество повреждено, выплатят до 750 тысяч рублей, юридическим — до 1 млн рублей.

Также стало известно, что власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.