Река Екатерингофка в Петербурге покрылась снежурой

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Жители Санкт-Петербурга заметили снежуру на реке Екатерингофке, в которую впадают Обводный канал и река Ольховка, сообщает издание KP.RU. Как отметили в издании, снежура — это редкое природное явление, которое можно наблюдать во время снегопадов. Она образуется при падении снежинок на поверхность воды почти нулевой температуры.

Эксперты уточнили, что из-за почти нулевой температуры снежинки не успевают растаять и сбиваются в вязкую массу. В свою очередь синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале «О погоде в Петербурге» заявил, что со временем отдельных полей снежуры будет лишь больше. Наблюдать их можно на открытых водоемах.

Сильные снегопады также наблюдаются и в других регионах России. Ранее в Сыктывкаре было объявлено штормовое предупреждение из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Жителям Республики Коми рекомендовано не выходить на улицу без необходимости. Дептранс Москвы при этом рекомендовал горожанам пересесть на общественный транспорт во избежание ДТП. В случае если отказ от личного автомобиля невозможен, водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами.