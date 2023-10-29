Авиарейсы из Махачкалы в Москву и Сургут отложили Росавиация: из-за беспорядков отложены рейсы из Махачкалы в Москву и Сургут

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Рейсы в Махачкалу авиакомпаний Red Wings (из Нижневартовска) и «Победа» (из Москвы) направлены в Минеральные Воды, сообщает в Telegram Росавиация. Ведомство отмечает, что также в дагестанском аэропорту до нормализации ситуации отложили выполнение рейсов в Москву и Сургут.

В связи с событиями в аэропорту Махачкалы сообщаем о ситуации с рейсами. На прилет: рейс авиакомпании Red Wings (WZ 1918) по маршруту Нижневартовск — Махачкала направлен в Минеральные Воды; рейс авиакомпании «Победа» (DP 199) по маршруту Москва (Внуково) — Махачкала направлен в Минеральные Воды, — отмечается в сообщении ведомства.

В Росавиации добавили, что в аэропорту Махачкалы отложили рейсы в Москву авиакомпаний Red Wings (аэропорт Жуковский) и «Победа» (Внуково), а также рейс авиакомпании «Победа» в Сургут. Летевший в столицу Дагестана самолет Red Wings из Нижневартовска приземлился в Минводах.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей. При этом саму воздушную гавань закрыли на прием воздушных судов. Данные меры в Дагестане приняли после того, как вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта, едва туда прибыл рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Манифестанты выступали против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта.