Рейсовый автобус вспыхнул на трассе в Дагестане Пожарные за 25 минут потушили загоревшийся автобус у села Бабаюрт в Дагестане

Фото: 05.mchs.gov.ru

Рейсовый автобус загорелся на трассе в Бабаюртовском районе Дагестана в ночь на 4 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Пожар оперативно потушили, в результате происшествия никто не пострадал.

Всего в автобусе находилось 38 человек, в том числе 8 детей, пострадавших в результате пожара нет, люди самоэвакуировались на безопасное расстояние до прибытия пожарно-спасательного подразделения, — говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 03:00 4 ноября. Спустя 15 минут в МЧС сообщили о локализации возгорания, еще через 10 минут — о его полной ликвидации. Площадь пожара составила 32 кв. м.

Ранее сообщалось, что 31 октября семь человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Омске. Никто из пассажиров не получил серьезных травм. Накануне в городе прошел сильный снегопад.

До этого стало известно, что число пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля со школьным автобусом в Башкирии увеличилось до восьми. В больницу попали четверо детей, а также водитель и пассажиры Lada Largus. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.