Рейсовый автобус с 40 пассажирами перевернулся под Иркутском Рейсовый автобус с 40 пассажирами перевернулся в Иркутской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейсовый автобус в Иркутской области съехал с дороги и перевернулся. Из 40 пассажиров травмы получили семь человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщает иркутская областная прокуратура.

Рейсовый автобус Golden Dragon направлялся из Усть-Кута в Иркутск. Он опрокинулся около поселка Кутулик. По предварительным данным, водитель не заметил предупредительных знаков о ведущихся на участке дорожных работах.

В результате случившегося несовершеннолетний и еще шесть человек обратились за медицинской помощью. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — отмечается в сообщении.

В ГУ МВД РФ уточнили, что в больницу был направлен только один из пассажиров, 58-летний мужчина. Остальные отделались легкими травмами.

Ранее стало известно, что в Норильске 27 августа в результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo. В результате происшествия пострадали два водителя, два пассажира Volkswagen и два пассажира Mitsubishi.