Рейс «Турецких авиалиний» вынужденно посадили в петербургском Пулково

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рейс авиакомпании «Турецкие авиалинии», направлявшийся из Анкары в Москву, экстренно посадили в петербургском аэропорту «Пулково», сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, такое решение было принято из-за ночной атаки беспилотников ВСУ на Москву. Пассажиры жалуются, что авиакомпания отстранилась от их проблем.

Представитель турецкой авиакомпании предложил пассажирам дождаться вылета рейса или решить проблему собственными силами, например доехать до Москвы на автобусе или поезде. Большинство пассажиров остались ждать рейса, однако некоторые все же успели оперативно купить билеты и улететь на ближайших самолетах.

«Турецкие авиалинии» предоставили всем пассажирам купоны в ресторан и пообещали выдать билеты на следующие рейсы до столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что российские средства ПВО сбили украинские ударные беспилотники в ночь на 10 августа. По его словам, один из беспилотников был обнаружен в Калужской области, второй — в районе ЦКАД. Министерство обороны России подтвердило информацию об уничтожении беспилотников и назвало произошедшее попыткой террористического акта со стороны Киева.