Рейс Санкт-Петербург — Дубай застрял в Пулково на двое суток

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Самолет авиакомпании Flydubai вторые сутки не может вылететь из Санкт-Петербурга в Дубай по техническим причинам, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Проводится проверка соблюдения прав пассажиров, в аэропорту Пулково для них организована мобильная приемная.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура в аэропорту Пулково принимает обращения пассажиров задержанного рейса FZ 992A Санкт-Петербург — Дубай и контролирует предоставление авиакомпанией сервисных услуг, в том числе размещение пассажиров в гостинице, — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, самолет должен был отправиться в Дубай в 00:30 14 января. По причине технических проблем авиакомпания отложила вылет до 07:00 16 января.

Пассажиры рейса рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что уже измучены ожиданиями вылета, испорченными планами и наплевательским отношением авиаперевозчика. В ответ на все вопросы о том, почему не предоставляется резервный борт, а пассажирам не были предоставлены места в самолете, вылетевшем по расписанию 15 января, компания просит оставлять официальные претензии на сайте.

Кто и как компенсирует людям пропавшие дни отпуска, потраченные деньги на поездки ночью в и из аэропорта, сорванные стыковки со следующими рейсами? — возмутилась одна из собеседниц канала.

Ранее похожая ситуация произошла в московском аэропорту Шереметьево. Там почти на 12 часов был задержан рейс в Венесуэлу. Пассажиров дважды сажали в самолет авиакомпании Nordwind Airlines, но каждый раз вылет переносили. Причиной задержки вылета стала техническая неисправность.