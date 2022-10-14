Рейс из Уфы в Турцию задержали из-за остановки пилота пограничниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейс авиакомпании Azur Air из Уфы в Анталию задержали из-за того, что одного из пилотов остановили сотрудники пограничной службы, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Ранее в СМИ появилась информация о том, что пилота задержали на девять часов, так как ему запрещен выезд за рубеж в связи с частичной мобилизацией.

30 сентября один из пилотов рейса Уфа — Анталия был остановлен сотрудниками пограничной службы. Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан, — говорится в сообщении.

Ранее пассажиры этого лайнера рассказали изданию «Подъем», что рейс отложили, поскольку второму пилоту запретили пересечение границы из-за пришедшей ему повестки. Очевидцы рассказали, что по громкой связи прозвучало объявление о том, что в связи с «мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота» взлет отменяется. После этого пассажиров попросили покинуть борт.

В шоке были все. Это был треш, за вторым пилотом пришел военкомат, — рассказал один из очевидцев в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Минтранс России обратился к министру обороны страны Сергею Шойгу с просьбой предоставить работникам российских авиакомпаний отсрочку от частичной мобилизации. Речь шла о ведущих специалистах гражданской авиации, среди которых пилоты и инженеры.