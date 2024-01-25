Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета Рейс из Уфы в Омск вернулся в аэропорт вылета по технической причине

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Самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщили в международном аэропорту имени Мустая Карима. Посадка прошла в штатном режиме, пишет РИА Новости.

Рейс авиакомпании «Азимут», вылетевший из Уфы в Омск, решением экипажа вернулся на аэродром вылета по технической причине, — сообщили в пресс-службе авиаузла.

Борт из столицы Башкирии вылетел в 07:11 по местному времени (05:11 мск). Приземление произошло в 08:28 (06.28 мск).

В ночь на 25 января международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По этой причине на запасной аэродром в Минеральные Воды были отправлены четыре самолета.

Ранее стало известно, что четыре внутрикраевых авиарейса отменили в Приморье из-за неблагоприятных метеоусловий. В правительстве региона уточнили, что непогода вызвана активным циклоном.

До этого в Москве на фоне объявления «оранжевого» уровня погодной опасности и последовавшего вслед за ним «желтого» в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны не менее 20 рейсов. В Москве были сильные морозы и гололедица.