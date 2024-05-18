Режим ракетной опасности объявлен в российском регионе Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

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На территории Белгорода и Белгородского района была запущена сирена ракетной опасности, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он обратился к местным жителям с призывом укрыться в безопасных помещениях.

Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — подчеркнул Гладков.

Ранее в пресс-службе Минобороны России объявили, что Вооруженные силы Украины ударили по объектам в Белгородской области, противник использовал французские управляемые авиационные бомбы Hammer и американские противорадиолокационные ракеты HARM. Атака зафиксирована 18 мая с 12:20 по 12:30 мск.

До этого несколько гражданских предприятий Новороссийска в Краснодарском крае получили незначительные повреждения в результате удара украинских беспилотников. В настоящее время все заводы работают в штатном режиме, подчеркнул представитель городской администрации. Прилетов по военным объектам зафиксировано не было, как и пострадавших среди местных жителей, резюмировал он.