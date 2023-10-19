Рейд УФМС оставил жителей Владимира без свежего хлеба Рейд УФМС против нелегалов остановил работу крупнейшего хлебозавода в городе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа крупнейшего во Владимире хлебозавода была остановлена по меньшей мере на сутки из-за проверки регионального Управления Федеральной миграционной службы (ФМС) и военкомата, сообщает «Царьград». Ведомства проверяли сотрудников предприятия мужского пола на предмет легального пребывания в России, а также уклонения от призыва на военную службу.

Руководство завода о проверке предупреждено не было, поэтому оперативно вызвать на смену других работников не смогло. В результате производство продукции было остановлено, на восстановление его объемов понадобится не менее двух суток.

Ранее сообщалось, что в Рязани выявили свыше десятка мигрантов-нарушителей при ремонте школы. Все они были оштрафованы. Кроме того, суд постановил шестерых из них выдворить за пределы России, а еще семеро должны будут покинуть страну в форме самостоятельного контролируемого выезда.

В Челябинске правоохранители провели рейд на Кременкульском рынке, чтобы выявить мигрантов в рамках операции «Нелегал-2023». В ходе мероприятия 17 человек, недавно ставших гражданами России, получили повестки в военкоматы.