Рейд ОМОНа на склад Wildberries в Электростали. Что натворили мигранты? «Осторожно, Москва»: склад Wildberries в Электростали будет закрыт 24 ноября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов сегодня, 24 ноября, проводят проверку документов у работников сортировочного центра Wildberries в Электростали, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Что произошло, кого и куда увезли, при чем тут военкоматы?

«Проводится проверка документов у сотрудников СЦ „Электросталь“. Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров», — заявили в компании.

Проверка склада Wildberries в Электростали 24 ноября 2023 года

Около 08:00 по московскому времени Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники ОМОНа нагрянули на территорию склада Wildberries.

«На территории подмосковного склада сейчас работает несколько десятков силовиков. Очевидцы сообщают, что они отлавливают нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. По словам сотрудников, некоторым задержанным вручают повестки в военкомат», — писал источник.

Mash рассказал, что некоторых мигрантов сажали в автобусы, женщин не пускали на склад.

«У мужчин смотрят паспорта и отметки о воинской обязанности, женщин разворачивают еще на входе и не впускают, рассказывают сами сотрудники. Тех, к кому вопросы есть, сажают в автобус. В связи с этим отгрузка/выгрузка товара на СЦ „Электростраль“ может задерживаться. В компании в свою очередь делают все, чтобы поскорее вернуться к работе», — отметили авторы канала.

По информации Mash, это не первый визит правоохранителей на территорию склада. Накануне 16 человек получили протоколы за нарушение режима пребывания в стране, миграционных правил и незаконную работу, каждому выписали штраф, троих выдворили из страны, добавил источник.

Readovka сообщила, что на территории склада заметили бронированные грузовики.

«У здания стоит несколько бронированных грузовиков, куда помещают всех нелегалов с просроченными документами. Остальные же сотрудники склада „дежурят“ с семи утра на улице, а тех, кто пришел на работу позже, отправили домой. Вероятно, проверку спровоцировало то, что недавно на складе Wildberries произошла потасовка между работниками после спора о товарах. Оба они оказались мигрантами», — отметил источник.

По данным SHOT, со склада Wildberries в подмосковной Электростали увезли около 150 человек на четырех специальных автобусах.

«Задержанные — потенциальные уклонисты от срочной службы и нелегальные мигранты, сообщил источник. У всех мужчин проверяли документы, в том числе военные билеты, после чего уклонистов отправляли в специальные автобусы, на которых их доставят в отдел полиции», — написали авторы канала.

Около 11:00 по московскому времени Telegram-канал «Осторожно, Москва» написал, что рейд на складе в Электростали продолжается — на месте Росгвардия, ОМОН, полиция.

«Очевидцы рассказывают, что женщин уже выпустили, мужчин продолжают проверять: мигрантов собрали, увели в отдельный блок, где проверяют их документы. Тех, кто не служил и находится в призывном возрасте, сажают в автозаки и увозят в отдел. После 10 часов утра приехало начальство ЧОПа и охранной организации ГБР и договорилось, чтобы мужчин с российским гражданством после проверки документов на возраст и военнообязанность отпускали. Но не всех. Проверка нелегальных мигрантов и уклонистов от армии среди работников склада будет идти еще восемь часов. На сегодня склад Wildberries закрыт и не возобновит работу», — добавил источник.

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