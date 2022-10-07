Регионы запустили собственные программы поддержки семей мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские регионы начали запускать собственные программы поддержки семей мобилизованных соотечественников. В помощь включены дополнительные выплаты семьям с детьми, субсидии на образование, детские сады и выплаты родным погибших при исполнении воинского долга, сообщают «Известия».

В Самарской области на каждую семью военнослужащих заполняется «социальный паспорт», на основании которого помощь оказывается в индивидуальном порядке по всем направлениям. В Югре семьям погибших ветеранов боевых действий и контрактников, а также пропавших без вести выплатят по 3 млн рублей.

Эксперты считают эффективными любые меры поддержки, однако они скажутся на бюджетах регионов, потому что в начале 2022 года они не были вписаны в бюджет субъектов.

Меры социальной и материальной поддержки мобилизованных и их семей приняты на федеральном уровне. Это, в частности, кредитные каникулы и кредитная амнистия в случае гибели или получения инвалидности первой группы военнослужащим, а также сохранение за ними рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждый мужчина из региона, призванный или пришедший добровольцем после 21 сентября, получит выплату в размере 200 тысяч рублей. Также малолетним детям мобилизованных дадут приоритет при записи в детские сады, а школьников обеспечат бесплатными завтраками и обедами.