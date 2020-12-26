Регионы Западной Сибири обновили рекорды по морозам за 100 лет

https://static.news.ru/photo/126a305e-48f1-11eb-b8bf-fa163e074e61_660.jpg Новосибирск Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Западной Сибири зафиксированы рекордные за последние 50-100 лет морозы. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

Он отметил, что в Новосибирске отмечены снижения температуры воздуха минус 37-41 градусов, что превышает предыдущие рекорды на 2-5 градусов. На областных метеостанциях Кемерова и Барнаула морозы превышали минус 40 градусов, а в Томской области рекордным стал показатель, зафиксированный в селе Тегульдет — 49 градусов ниже нуля.

Неблагоприятные погодные условия привели к росту числа случаев обморожения. Так в минувшие выходные в Новосибирской области с обморожением в медучреждения обратились более 30 человек, тогда как с начала зимы регистрировались лишь единичные случаи. В Кемеровской области с такими жалобами обратились к медикам свыше 40 человек, три случая обморожения произошли с детьми.

В связи с сильными морозами отменены более ста автобусных рейсов, возникли проблемы с авиасообщением, участились аварийные ситуации на дорогах. В ряде регионов Сибири действует режим повышенный готовности, экстренные службы работают в усиленном режиме, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал,что в Москве в первой половине текущей недели температура воздуха будет на три градуса ниже нормы. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, будет солнечно и осадков не ожидается, так как будет преобладать антициклональный режим погоды.