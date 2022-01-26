Регионы закупили более 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

Благодаря финансовой поддержке правительства размером в 1 млрд рублей регионы закупили 62,8 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она уточнила, что такая мера позволит повысить показатель сортировки отходов, пишет «360».

Мы ведём последовательную работу по созданию инфраструктуры для организации раздельного сбора отходов. В прошлом году Правительство дополнительно выделило миллиард рублей на новые контейнеры. Эта мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить показатель сортировки отходов. В итоге субъекты закупили более 60 тысяч контейнеров, — рассказала Абрамченко.

По её мнению, развитие инфраструктуры прямым образом влияет на увеличение переработки и переход России на экономику замкнутого цикла. Абрамченко уточнила, что такие контейнеры позволяют разделять стекло, пластик, бумагу и металлы ещё на этапе сбора.



Ранее сообщалось, что около трети россиян практикуют раздельный сбор мусора. Уточняется, что из 32% респондентов 22% выбрасывают отходы в разные контейнеры во дворе дома, однако оставшиеся 10% граждан разделяют мусор на дополнительные подтипы, вроде крышечек или тетрапака. При этом 93% россиян знают, как сортировать отходы различной степени: 55% имеют общее представление о процессе и 38% знают о раздельном сборе отходов в деталях.