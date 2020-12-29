Регионы получили дополнительно 8,9 млрд рублей на вывоз мусора

https://static.news.ru/photo/aa07dd06-49c0-11eb-9032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В 2020 году региональные операторы получили дополнительно 8,9 млрд рублей в качестве финансовой поддержки в период пандемии.

Как рассказали «360» в Российском экологическом операторе, федеральные деньги распределили между 75 регионами.

Отмечается, что в связи с введением весной карантинных мер в муниципалитетах в разы возросло количество отходов. Чтобы не допустить остановки вывоза мусора в городах, Российский экологический оператор предложил правительству поддержать мусорных операторов. Такие антикризисные меры позволили избежать мусорного коллапса в населённых пунктах и увеличить охват населения, которому оказывается услуга по вывозу мусора, до 94%.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал мусорную реформу провальной. Создание региональных операторов по обращению с отходами привело, по его словам, к монополизации этого рынка. Цены на вывоз мусора в итоге выросли, а качество услуг упало. При этом вкладывать деньги в переработку до сих пор никто не хочет и в России ежегодно из 70 млн тонн отходов перерабатывается только 5–7%.

По мнению президента Владимира Путина, в стране необходимо создать замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны. Кроме того, нужно добиться того, чтобы нагрузка по утилизации упаковочного мусора была на производителях упаковки, а не на гражданах, писал NEWS.ru.