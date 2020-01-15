Депутаты предложили наделить регионы правом открывать места для анонимного оставления ребёнка, известные как беби-боксы. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассмотрят 16 января.
Авторы инициативы депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Татьяна Касаева и сенатор Елена Афанасьева отметили, что новая редакция документа содержит важные уточнения.
Так, предлагается разрешить открывать беби-боксы только при медучреждениях, где имеется отделение экстренной и неотложной помощи новорождённым. При этом возраст ребёнка не должен превышать четырёх недель,
Ранее NEWS.ru писал, что мощности действующих в России роддомов хватит в случае увеличения рождаемости после введения дополнительных выплат на детей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен