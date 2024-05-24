Regions: «зеленоградский Чикатило» вышел на свободу благодаря СВО год назад

Фото: МО РФ

Издание Regions.ru со ссылкой на собственный источник в силовых структурах сообщило, что Юрий Гриценко, известный как «Зеленоградский Чикатило», уже год служит в зоне специальной военной операции. По информации портала, осужденный убийца заключил контракт в сентябре 2023 года.

Официального подтверждения соответствующей информации не было. При этом Telegram-канал SHOT сообщал, что Гриценко находится в мордовской исправительной колонии, однако может выйти на свободу в июне текущего года.

Канал отмечал, что маньяк не изменился за время пребывания за решеткой и все еще может быть опасен для окружающих. Собеседник канала рассказал, что Гриценко ввязывался в драки и даже пытался устроить бунт в колонии. Последние девять месяцев его наблюдает психиатрическая комиссия, и только врачи могут встать на пути его освобождения.

Гриценко совершил первое убийство в 1993 году. Он забил сковородкой проститутку после увольнения из правоохранительных органов. За преступление он получил девять лет тюрьмы, но вышел досрочно. Спустя некоторое время после выхода на свободу он начал нападать с молотком на женщин в Зеленоградском лесопарке. На его счету четыре убитых и 10 изувеченных россиянок.