Регионам России перенесут погашение по бюджетным займам на 2025-2029 годы

Российские регионы в 2022 году должны быть освобождены от выплат по бюджетным кредитам. Их погашение необходимо перенести на 2025-2029 годы. Соответствующее поручение дал правительству президент страны Владимир Путин по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Принять меры по освобождению в 2022 году субъектов Российской Федерации от выплаты задолженности по основному долгу и начисленным процентам по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, и обеспечить перенос их погашения на период с 2025 по 2029 год включительно, — говорится в документе.

Кроме того, глава государства поручил кабмину обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам. Доложить о проделанной работе необходимо до 15 июня. Затем информацию нужно будет предоставлять ведомствам ежеквартально.

Фонд развития гражданского общества подготовил исследование на основе данных Минфина, Росстата, ФНС и Федерального казначейства о социально-экономическом положении регионов по итогам 2021 года. В топ вошли 35 субъектов, некоторые заняли одно место на двоих.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который обошёл Москву, столица оказалась на втором месте. В десятку самых успешных регионов вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми и Челябинская область, поделившие шестое место. Далее следуют Московская область, Пермский и Красноярский края, разделившие восьмое место, Кемеровская, Свердловская и Иркутская области, занявшие 10-е место.