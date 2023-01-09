Readovka: Толмачев покидает должность вице-губернатора Севастополя

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Сергей Толмачёв

Telegram-канал Readovka сообщил об отставке вице-губернатора Севастополя Сергея Толмачева. По информации канала, он займет пост первого заместителя губернатора Запорожской области.

Readovka сообщает, что Толмачев за время работы в Севастополе зарекомендовал себя с лучшей стороны — под его руководством развивалось движение «Мы Вместе — Севастополь», которое помогало жителям города во время пандемии коронавируса. По информации канала, при поддержке Толмачева губернатора Севастополя Михаила Развожаева переизбрали на пост. Чиновник также помогал проводить референдум в Запорожской области, сообщает Readovka.

Ранее президент России Владимир Путин назначил прокуроров в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Согласно указу, срок исполнения обязанностей новых прокуроров составит пять лет.

До этого глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о планах открыть в новых регионах РФ региональные министерства внутренних дел и главные управления. Он добавил, что в регионах также откроют 100 территориальных органов районного звена.