Редактору из Киселёвска грозит уголовное дело за клевету

https://static.news.ru/photo/6a22a6e2-4f53-11eb-8152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главного редактора кузбасского издания «Новости Киселёвска» Наталью Зубкову вызвали на допрос по уголовному делу о клевете. По её словам, инициатива допроса принадлежит прокурору города Алексею Трефилову, а поводом послужил её материал о плачевном состоянии одной из городских школ.

Редактор «Новостей Киселёвска» пояснила, что речь идёт о «деле школы № 24». Издание рассказало о том, как родительский комитет школы якобы собирает деньги «на лампочки» при достаточном финансировании из бюджета. Помимо этого, Зубкова опубликовала выдержку из обследования технического состояния школы, согласно которой дальнейшая эксплуатация здания недопустима, — сообщает местный журнал «Абажур».

Статья Зубковой вышла ещё в ноябре 2020 года. В ней журналистка пытается разобраться не только с поборами в школе, но и ставит вопрос о безопасности дальнейшей эксплуатации здания. По мнению чиновников, в школе, стянутой железными скобами для устойчивости и с протекающей в коридоры канализацией, обучать 400 детей вполне возможно. Зубкова же напрямую заявляет, что состояние школы может привести к развитию событий по сценарию «Зимней вишни», где грубые нарушения при строительстве и эксплуатации привели к большому количеству жертв.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий усиление ответственности по статье 128.1 УК РФ «Клевета». Согласно ему, распространение заведомо ложных, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию сведений в Интернете, грозит штрафом в размере до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Максимальное наказание за клевету с использованием служебного положения составит до трёх лет лишения свободы. Виновным в распространении недостоверных сведений о том, что какое-либо лицо страдает заболеванием, будет грозить лишение свободы до четырёх лет. Наказание за клевету с обвинением человека в совершении сексуального преступления, а также тяжкого либо особо тяжкого преступления составит до пяти лет лишения свободы.