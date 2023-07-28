Рецидивиста отправили в СИЗО за изнасилование подростка в Тюмени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюмени неоднократно судимого мужчину отправили в СИЗО до 12 сентября 2023 года за изнасилование 16-летнего подростка в Тюмени. 32-летний рецидивист познакомился с парнем в социальных сетях и в ходе беседы пригласил в люксовый отель. В Объединенной пресс-службе судебной системы региона уточнили, что там он посягал на половую неприкосновенность несовершеннолетнего, пишет «МегаТюмень».

Там он посягал на половую неприкосновенность подростка, — подчеркнули в ведомстве.

Как уточняет издание, мать нашла подростка в отеле, попросив его друзей вычислить геолокацию телефона сына. Сотрудники при этом отказались пускать женщину и заявили, что несовершеннолетние к ним не заселялись. Как выяснилось позже, обвиняемый заявил, что молодому человеку 19 лет, а работники не стали проверять паспорт. Рецидивиста задержали спустя два дня в том же номере. Отмечается, что мужчина был судим за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство.

Ранее стало известно, что в Калининградской области перед судом предстанет 42-летний житель, от которого забеременела 13-летняя дочь с психологическими особенностями. Отмечается, что мужчина на протяжении трех лет насиловал девочку.

До этого в городе Раменское Московской области 60-летнего гражданина Узбекистана обвинили в изнасиловании девятилетней девочки. По данным следствия, преступление произошло в подвале одного из домов.