Рецидивист в Петербурге избил 85-летнюю мать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге вечером 14 ноября 58-летний мужчина избил 85-летнюю мать, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Со множественными переломами и синяками женщина была доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Ночью пожилую женщину госпитализировали с различными травмами, среди которых – множественные переломы, ушибы и гематомы, — сообщил источник.

Piter.tv уточняет, что у госпитализированной диагностированы тяжелая сочетанная травма головы, груди, таза, конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом носа и ребер, а также левой бедренной кости со смещением отломков. Против мужчины заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление, а также за хищение и неуплату алиментов.

Ранее суд в Уфе приговорил к трем годам и восьми месяцам лишения свободы полицейского Умара Татриева, который издевался над женой и детьми. Прокурор при этом просил для обвиняемого пять лет колонии общего режима. Мужчина на протяжении десяти лет систематически избивал супругу, мог швырнуть ее о стену и угрожал отнять детей в случае развода.