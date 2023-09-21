Рецидивист убил незнакомца в парке в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону рецидивист убил незнакомца в парке. Раненый мужчина смог добраться до ближайшего ресторана, пишет «КП — Ростов-на-Дону». Как отмечают очевидцы, на пороге заведения он попытался попросить о помощи, а после упал замертво. На место прибыла скорая помощь, медики констатировали смерть.

В пресс-службе Следственного Управления Следственного Комитета России по региону отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали, им оказался 58-летний житель города Новочеркасска. На допросе он полностью признал вину. Известно, что около трех лет назад он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

По предварительной версии, мужчина выпивал в сквере у реки, когда к нему подошел незнакомец. Между ними возник конфликт, его причины на данный момент устанавливают следователи. В ходе ссоры рецидивист достал нож и несколько раз ударил мужчину в шею, после чего сбежал. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

В Москве ранее задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзоре на улице Молдавской. В скором времени в отношении него будет избрана мера пресечения.