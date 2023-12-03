Рецидивист спалил дом пожилой собутыльницы, чтобы скрыть ее убийство Жителю Амурской области предъявлено обвинение в убийстве пенсионерки

Жителю Амурской области предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью пенсионерки, он заключен под стражу, сообщили в региональном Следственном комитете. Мужчина после распития алкоголя с женщиной ударил ее и полагал, что та скончалась, Чтобы замести следы, он поджег дом.

Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), — рассказали в пресс-службе СКР в Tekegram-канале.

По данным следствия, конфликт между распивавшими алкоголь вспыхнул вечером 30 ноября. Мужчина избил 67-летнюю женщину и, бросив ее в бессознательном состоянии, поджег дом и скрылся. Потерпевшая скончалась, задохнувшись продуктами горения. Злоумышленник был задержан и на допросе признался в содеянном.

Это убийство мужчина совершил на четвертый после выхода из тюрьмы. Обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угрозу убийством и кражу.

Ранее в Амурской области двоим жителям предъявили обвинение в убийстве хозяина и работника пасеки. Мужчины также ограбили убитых, после чего сожгли их тела.