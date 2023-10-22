Пассажиры избили и ограбили таксиста в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге двое пассажиров такси избили водителя и ограбили его на 15 тысяч рублей, пишут «Известия». После заявления потерпевшего в полицию был задержан один из подозреваемых — ранее неоднократно судимый автослесарь. Поиски его подельницы продолжаются.

По словам таксиста, вечером 19 октября он довез клиентов до пункта назначения, однако в ответ на его просьбу оплатить поездку на его голову посыпались удары ногами и руками. Кроме того, женщина распылила в лицо водителю газовый баллончик. Пострадавший также заявил, что пассажиры забрали из салона два телефона стоимостью 7,5 тысячи рублей каждый.

В начале октября в Москве на проезжей части подрались таксист и его пассажирка. Причина конфликта неизвестна, но очевидцы рассказывали, что девушка набросилась на водителя и стала пинать его ногами. Другие участники дорожного движения не вмешивались и ждали, когда оппоненты успокоятся, чтобы продолжить движение на своих авто. Затем их все же разняли, и таксист побежал за обидчицей, чтобы снять ее на телефон.

До этого в петербургском Колпино 35-летний мужчина подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС и начал наносить удары ножом. Пострадавшего госпитализировали. Позднее выяснилось, что злоумышленник был под наркотиками.