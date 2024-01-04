Рецидивист до смерти забил кочергой двух пенсионеров в Забайкалье

Фото: СК РФ

В Забайкальском крае ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина убил супругов-пенсионеров кочергой и ножом, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам следствия, преступление было совершено в новогоднюю ночь в городе Нерчинске. Мужчина пришел в гости к своим соседям — 74-летней женщине и ее 78-летнему гражданскому мужу. В ходе совместного распития алкоголя он спровоцировал ссору и нанес пенсионерам множественные удары металлической кочергой и ножом. Скрывшись с места преступления, злоумышленник уехал к родственникам в соседний район, где и был задержан сотрудниками полиции.

В ходе допроса мужчина сознался в содеянном и подробно рассказал следователям об обстоятельствах преступления. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Ханты-Мансийска в новогоднюю ночь поссорился со своим гостем и ударил его табуретом по голове. От полученных травм тот скончался. Мужчина попытался избавиться от тела, чем привлек внимание соседей, которые вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемого.