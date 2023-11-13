Речь адвоката Скочиленко сорвала аплодисменты и судебное заседание Заседание по делу художницы Скочиленко перенесли из-за аплодисментов слушателей

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Александра Скочиленко

Заседание по делу художницы Александры Скочиленко перенесли из-за аплодисментов слушателей, которые вызвала речь адвоката, пишет «Фонтанка». По данным газеты, Василеостровский районный суд отложил рассмотрение дела на 14 ноября.

На заседании 13 ноября представитель стороны защиты Яна Неповиннова в завершении своего выступления процитировала слова Скочиленко об экзамене на человечность и шансе его сдать. Слушатели в здании суда бурно отреагировали и стали рукоплескать адвокату. Однако их поведение не устроило судью Оксану Демяшеву, и она потребовала вывести из зала всех, кто аплодировал. Зрители отказались добровольно покидать заседание, а приставы и полицейские не стали применять силу по отношению к гражданам. В итоге судья приняла решение отложить заседание.

Скочиленко обвиняют в распространении фейков о ВС России. По данным следствия, в марте 2022 года девушка заменила в магазине на Васильевском острове ценники на стикеры с заведомо ложной информацией о действиях российских военных. Ранее суд в Санкт-Петербурге продлил ей арест до 10 января 2024 года, несмотря на жалобы Скочиленко на здоровье: у нее диагностирована целиакия, при которой необходимо соблюдать безглютеновую диету. Обвиняемая заявляла, что нынешнее медикаментозное лечение ей не помогает.