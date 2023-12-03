Ребенок сломал руку на занятиях в школе танцев Todes в Петербурге РЕН ТВ: ребенок сломал руку на занятиях в школе танцев Todes в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЕН ТВ сообщает, что ребенок сломал руку во время занятия в танцевальной студии Todes в Санкт-Петербурге. На опубликованной записи с камеры видеонаблюдения видно, что преподаватель находится рядом, однако он вовремя не увидел опасный трюк мальчика, который привел к травме.

По данным телеканала, пострадавшему диагностировали перелом обеих костей левого предплечья со смещением. Как сообщает 78.ru, инцидент произошел в школе танцев на Бухарестской улице, по факту случившегося начата проверка.

Ранее в одном из столичных фитнес-клубов 15-летняя девочка получила ранение шпагой во время тренировки по фехтованию. Рана в районе ключицы оказалась сквозной, пострадавшую госпитализировали. Правоохранители начали проверку, им предстоит выяснить, почему фехтовальщица была без нагрудной защиты, а также причины отсутствия предохранительного наконечника на шпаге ее соперницы.

В октябре восьмилетняя школьница сломала руку во время пробного занятия в школе по дзюдо в Ленинградской области. Когда отец отвез ее в больницу, там диагностировали перелом плечевой кости и наложили гипс. Мужчина рассказал, что в школе дзюдо даже не поинтересовались состоянием его дочери после произошедшего. Там же уверяют, что пытались связаться с родителями девочки, но они не отвечали на звонки.