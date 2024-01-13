Ребенок захлебнулся в бассейне в Челябинске Шестилетний мальчик погиб в термальном курорте в центре Челябинска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Шестилетний мальчик погиб в термальном курорте, расположенном в центре Челябинска, сообщил источник «КП — Челябинск». Собеседник издания уточнил, что трагедия произошла вечером в субботу, 13 января.

По предварительным данным, мальчик захлебнулся, в этот момент взрослых рядом не было. На место прибыли медики, но не смогли помочь. Сейчас обстоятельства трагедии выясняют полицейские и следователи.

Ранее в селе Авило-Успенка Ростовской области двое детей провалились под лед и погибли. Очевидцы успели вытащить из водоема восьмилетнюю девочку, но спасти ее все равно не удалось. Чуть позже было найдено тело мальчика.

До этого двое малолетних детей оступились и провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи Тверской области. Четырехлетнего мальчика спас очевидец, семилетнюю девочку спасти не удалось.

В конце ноября в городе Полевском Свердловской области в бассейне захлебнулся насмерть 12-летний мальчик, руку которого засосало в отверстие для фильтрации. Он был в бассейне не один, но его пропажу заметили не сразу. Когда его друг спохватился, увидев, что товарищ долго не выныривает, то попытался ему помочь, но из-за сильной тяги попытка освободить руку из сливного отверстия оказалась тщетной.