Ребенок под Смоленском задохнулся, застряв головой в прутьях кровати

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Смоленской области семимесячный ребенок задохнулся при попытке самостоятельно выбраться из кровати — малыш застрял головой между деревянных прутьев, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел 6 октября в городе Ярцево на улице Пугачева. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали случившегося.

Малышу было всего семь месяцев. По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее в Челябинской области в канализационный люк провалился двухлетний ребенок. Это произошло во время прогулки на глазах у матери. На помощь мальчику бросился его отец, который прыгнул в колодец и вытащил сына. По словам матери, ребенок отделался царапинами, однако сильно испугался. Она обратила внимание на то, что двор огорожен, но кто снял крышку с люка, пока не выяснили.

В августе двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Москве на улице Шипиловской. Отец оставил малышку под присмотром 13-летней родственницы и на момент инцидента в квартире его не было.

В Новокузнецке в том же месяце ребенок погиб от удара током, взяв в рот провод от зарядного устройства. Вечером 13 августа полуторагодовалый мальчик находился в спальне у родителей, зарядное устройство было подключено к розетке. Ребенок решил поиграть с устройством и получил смертельный удар.