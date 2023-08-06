В Краснодаре ребенок выпал с третьего этажа во время игры в футбол В Краснодаре ребенок выпал с третьего этажа во время игры в футбол в заброшенном здании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семилетний мальчик выпал с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар». По его данным, ребенок играл вместе с друзьями в футбол, в какой-то момент у него закружилась голова, и он сорвался вниз. В настоящее время он находится в детской краевой больнице с многочисленными травмами.

Территория [заброшенного здания] не огорожена, там постоянно лазают дети. Может, после случившегося обратят внимание на этот объект, — рассказывают местные жители.

Отмечается, что другие дети не смогли самостоятельно спуститься вниз, им помогли сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия. Региональное управление МВД России проводит проверку по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Аналогичный случай ранее произошел в городе Черняховске Калининградской области. Подросток упал с четвертого этажа заброшенной военной казармы, куда пробрался вместе с друзьями. При этом сверстники 12-летнего пострадавшего не заметили его отсутствия и вернулись домой.

Ребенок пролежал без помощи несколько часов. Позднее его нашли и доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сломанной лодыжкой.