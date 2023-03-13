Ребенок выпал из автобуса в Керчи

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Керчи ребенок выпал из движущегося автобуса, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу МВД России по Республике Крым. В результате 12-летний мальчик был госпитализирован с травмами в ближайшее медучреждение.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, — уточнили в МВД.

Инцидент произошел утром 13 марта на улице Маршала Еременко. Водитель автобуса «Рута» допустил «допустил падение из транспортного средства несовершеннолетнего пассажира» во время движения на кольцевом пересечении со стороны улицы Мирошника в направлении улицы Горького. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего и выясняют все обстоятельства случившегося.

Накануне на востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. По словам источника, в столкновении пострадали два человека, одним из которых был ребенок.

Ранее пятилетний ребенок погиб в результате ДТП в Приморском крае. Еще четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. Авария произошла на 13-м километре автодороги Раздольное — Хасан. Автомобиль Honda Odyssey во время обгона столкнулся с Subaru Forester и от удара вылетел на встречную полосу движения, где сначала врезался в грузовик Isuzu, а затем — в леерное ограждение.