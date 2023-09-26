Ребенок вступил в тероборону Белгородчины Супруги из Губкина с 11-летним сыном вступили в тероборону Белгородской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Семья из Губкина Белгородской области вместе с 11-летним сыном вступила в отряд местной территориальной обороны «Сталь», сообщил портал Gubtrk.ru. Первым в тероборону осенью 2022 года пришел глава семьи с позывным Черный, который несколько месяцев назад подтянул за собой жену и ребенка, получивших позывные Кэрри и Святогор.

Мой отец подает мне отличный пример, благодаря которому я в теробороне. Вообще я давно увлекаюсь военной тематикой, занимаюсь в военно-патриотическом клубе «Святогор» и мечтаю поступить в Нахимовское военно-морское училище, — рассказал ребенок.

По словам главы семейства, они ходят на все занятия, на которых развивают физподготовку и навыки тактического боя, а также умение ориентироваться в пространстве. Кроме того, семья обучается медицинской подготовке. Для тренировок у отряда есть полигон, материально-техническая база и опытные инструкторы с опытом службы в зоне СВО и горячих точках.

Супруга Черного рассказала, что решила вступить в тероборону, чтобы «быть ближе к мужу», а со временем появился и большой интерес к тренировкам.

В августе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что каждый из восьми батальонов теробороны в регионе обеспечили пятью внедорожниками, антидроновыми ружьями, автомобильными радиостанциями и квадрокоптерами. Глава региона также рассказал, что наиболее подготовленные бойцы получили первые единицы оружия.