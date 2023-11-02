Ребенок в Саратове выдавил в рот и проглотил весь баллон монтажной пены Саратовские врачи достали из желудка ребенка два литра монтажной пены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи областной детской больницы в Саратове извлекли из желудка ребенка два литра монтажной пены, сообщается в социальных сетях медицинского заведения. Как оказалось, мальчик выдавил себе в рот и проглотил все содержимое баллона, пока родителей не было дома. Если бы операция не была проведена вовремя, ему грозило бы развитие кишечной непроходимости и, как следствие, сепсис.

По данным пресс-службы медучреждения, инцидент произошел неделю назад. Ребенка, страдающего аутистическим расстройством, привезли в больницу родители после того, как он начал жаловаться на сильные боли в животе.

Врачи районной больницы, где проживает семья, сделали маленькому пациенту ФГДС и обнаружили, что желудок буквально забит опасным веществом. Ребенку требовалась серьезная операция. Вмешательство успешно провел хирург-эндоскопист нашей больницы Андрей Шустов. По его словам, из желудка извлечено более двух литров пены, — говорится в сообщении.

Ранее в Саратовской области семилетний ребенок умер из-за игр с фломастером. Школьник засунул в рот колпачок, который попал в дыхательные пути. Задыхающегося ребенка обнаружили родители, они экстренно доставили сына в больницу. По прибытии в медучреждение мальчик не подавал признаков жизни, врачи констатировали его смерть.