Двухлетний ребенок утонул в ванной на Урале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на проспекте Космонавтов ребенок утонул в ванной. Двухлетняя девочка погибла, на время оставшись без присмотра матери, сообщает «КП — Екатеринбург» со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник рассказал изданию, что семья считалась благополучной и на учете не состояла. При этом в крови матери, по его словам, был обнаружен алкоголь. По предварительной версии, женщина купала девочку, но потом на время оставила ее одну. Когда она вернулась, ребенок уже был мертв. В Следственном управлении СКР по Свердловской области комментарий давать отказались.

Семья благополучная, на учете не состоит. Женщина купала дочку, но потом отлучилась в комнату. Когда вернулась, девочка уже была мертва — утонула. В крови матери был выявлен алкоголь, — отметил источник.

В Камышине Волгоградской области восьмимесячный ребенок ранее утонул в ванной, пока его мать спала. Женщина набирала воду и открыла слив, оставив младенца. Сама она в это время ушла в спальню, где заснула. Тело ребенка нашел спустя время сожитель женщины, когда вернулся домой. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.