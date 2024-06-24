Пятилетний ребенок утонул в бассейне в Ленобласти В Ленинградской области пятилетний мальчик утонул в бассейне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В поселке Вырица в Ленинградской области ребенок утонул в бассейне, пока родители отдыхали после бани, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть от утопления.

По данным издания, сообщение о случившемся поступило диспетчеру скорой помощи вечером 23 июня. Оказалось, что трое взрослых и двое детей были на территории дачи. Дети купались в бассейне на улице с нарукавниками и надувным кругом. В это время взрослые отдыхали в доме после бани.

Спустя время дедушка заметил, что внука нигде нет. Мальчика обнаружили без видимых признаков жизни в бассейне. Его вытащили из воды и вызвали медиков. Они прибыли на место и констатировали смерть. На данный момент ведется проверка.

Ранее в Асбесте Свердловской области погиб 17-летний молодой человек, который плохо умел плавать. Как рассказала мать юноши, молодой человек вместе с другом отдыхал на затопленном карьере. По словам женщины, молодые люди решили искупать собаку, один из них был у берега, а второй находился подальше от береговой линии.

До этого два ребенка 10 и 16 лет погибли во время купания в запрещенном для этого месте Правоегорлыкского канала на Ставрополье. Уточняется, что детей унесло течением.