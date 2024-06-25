Ребенок утонул в водопаде в Новосибирской области В Новосибирской области из воды вытащили тело 13-летнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области из воды вытащили тело 13-летнего мальчика, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области. Уточняется, что мальчик утонул в Суенгинском водопаде в Маслянинском районе.

По данным издания, ребенок отдыхал у водоема вместе с родственниками. Мальчик прыгнул в воду, однако его затянуло в воронку. Оказалось, что она образовалась под водой из-за разъехавшихся бетонных плит. Отец и дядя ребенка пытались самостоятельно достать его из воды, но не получилось.

Очевидцы вызвали спасателей, а прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объектах.

Ранее в поселке Вырица в Ленинградской области ребенок утонул в бассейне, пока родители отдыхали после бани. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть от утопления. Оказалось, что трое взрослых и двое детей были на территории дачи. Дети купались в бассейне на улице с нарукавниками и надувным кругом.

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