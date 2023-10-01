Ребенок получил ожоги из-за загоревшейся телефонной зарядки Мальчик в Новосибирске получил ожоги из-за загоревшейся зарядки в телефоне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Девятилетний мальчик из Новосибирска попал в больницу с ожогами туловища и кисти после того, как лег спать рядом с телефоном на зарядке, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, ночью устройство загорелось, и огонь перекинулся на матрас, где спал ребенок.

Новосибирский школьник 2014 года рождения пострадал от оставленного на зарядке мобильного телефона. Гаджет находился рядом с кроватью, ночью зарядка воспламенилась, огонь перекинулся на матрас, из-за чего ребенок получил ожоги туловища и кисти, — говорится в сообщении.

В связи с произошедшим сотрудники МЧС призвали не оставлять без присмотра телефоны и другие устройства на зарядке. Кроме того, в ведомстве посоветовали не заряжать девайсы ночью и отключать их от сети по достижении 100% заряда.

Ранее сообщалось о пожаре на Ферганской улице в Москве. Причиной возгорания стал смартфон, оставленный на зарядке. Аккумулятор устройства перегрелся и взорвался. В момент пожара владельцы квартиры отсутствовали. В результате происшествия погибла кошка, полностью выгорела одна комната, также повреждения получила прихожая. Тушением пожара занимались четыре пожарных расчета, площадь возгорания составила 25 квадратных метров.