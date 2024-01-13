Ребенок сорвался с лестницы и пробил голову в башкирской школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученик пятого класса одной из школы башкирского города Туймазов сорвался с лестницы во время перемены, сообщает портал Ufanovosti.ru. Мальчика экстренно доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб головного моста и перелом теменной кости. Его состояние оценивается как тяжелое.

По информации портала, ребенок сорвался с высоты второго этажа. После падения он потерял сознание. К выяснению обстоятельства случившегося подключились следственные органы.

В Челябинске произошел инцидент в батутном парке. Во время посещения аттракционов ребенок сломал грудную клетку. По словам матери мальчика, инструкторы обучали детей опасным трюкам. Она уточнила, что после происшествия они не вызвали ребенку скорую и не оповестили об инциденте взрослых.

Также стало известно о происшествии в Новосибирске, где шестимесячный малыш проглотил металлическую прищепку для штор. Ребенок поступил к сотрудникам больницы в тяжелом состоянии, он синел и задыхался. Для медиков опыт с извлечением инородного предмета у такого маленького пациента стал первым.