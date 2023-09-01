Ребенок скончался после прогулки с группой коррекционной школы В Ленобласти ребенок скончался после прогулки с группой коррекционной школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

сВ Ленобласти под Бокситогорском скончался воспитанник коррекционной школы после прогулки в группе. Источник в правоохранительных органах сообщил «МК в Ленобласти», что мальчик вышел погулять со своими друзьями из группы.

Как уточняет издание, 11-летний ребенок во время прогулки неожиданно почувствовал себя плохо. После этого мальчик потерял сознание. Была вызвана скорая медицинская помощь. Врачи решили госпитализировать ребенка.

Мальчик умер по пути в больницу, в карете скорой помощи. На теле ребенка не было обнаружено признаков насильственной смерти. Отмечается, что мальчик воспитывался в коррекционной школе около трех лет.

Семиклассник, обучавшийся в кадетской школе в Москве, ранее скончался после игры в лапту в Рязанской области. 14-летнего мальчика случайно ударили битой по голове. Мальчик был доставлен в реанимацию. Три недели он не выходил из комы, после чего скончался. По факту произошедшего была начата проверка.

До этого в Приморском крае погиб 10-летний ребенок во время катания на гидроцикле с отцом. Мужчина не справился с управлением и врезался в катер. Против него возбудили уголовное дело. Отец мальчика обвиняется в нарушении правил безопасности движения водного транспорта.