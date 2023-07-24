Ребенок разбился на гидроцикле с отцом, которому теперь грозит тюрьма В Приморье ребенок погиб при катании на гидроцикле с отцом

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

В Приморском крае ребенок погиб во время прогулки на гидроцикле с отцом в результате столкновения с катером, сообщает Telegram-канал Baza. Водное ДТП произошло на Ливадийском озере, теперь отцу грозит тюрьма.

Мужчина взял своего 10-летнего сына кататься на гидроцикле, но во время прогулки не справился с управлением и врезался в катер. Впоследствии ребенок скончался от полученных травм, его 40-летнему отцу удалось выжить.

В отношении мужчины, который лишился своего сына, 23 июля возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Омске 22-летний парень погиб на реке Иртыш, когда катался с другом на тюбинге, где в них врезался гидроцикл. Виновник, протаранивший надувную шлюпку, скрылся с места, удалось ли его разыскать, неизвестно.

В июле на Москве-реке на большой скорости столкнулись два гидроцикла, в результате пострадал один человек, у него диагностировали переломы ребер, о состоянии второго не уточнялось. По данным СМИ, при аварии оба водителя упали в воду, разлива топлива при этом не произошло.