Ребенок разбил голову, упав с трехъярусной кровати В Петербурге ребенок разбил голову при падении с трехъярусной кровати

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге шестилетний ребенок разбил голову, упав с трехъярусной кровати, пишет «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

Как уточнил источник, инцидент произошел в квартире на проспекте Александровской фермы. После падения мальчика поместили в реанимацию. Известно, что ребенок растет в полной семье, которая не состоит на учете.

Полуторагодовалая девочка ранее выжила после падения с третьего этажа в сугроб в Екатеринбурге. Инцидент произошел, когда малышка на некоторое время осталась без присмотра мамы. По информации МВД, девочка забралась на подоконник и выпала из открытого окна на третьем этаже одного из домов в поселке Исток.

В начале февраля трехлетний ребенок в Забайкалье попал в больницу в состоянии общего переохлаждения. Мальчик оставался под присмотром 17-летнего брата, пока мать была в гостях. Подросток не уследил за младшим братом. Ребенка без верхней одежды на улице обнаружили двое несовершеннолетних. Они вызвали скорую помощь.

До этого в Красногорске Московской области экстренно госпитализировали семилетнюю девочку, которая отравилась инсектицидами. Ребенок случайно выпил жидкость от тараканов. Пострадавшую доставили в детскую больницу, где диагностировали острое отравление.